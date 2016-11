Gütenbach. Der Heimat- und Geschichtsverein lädt am zweiten Adventswochenende zur Krippenausstellung in die Festhalle nach Gütenbach ein. Gezeigt werden rund 25 Krippen in unterschiedlichen Größen und Baustilen. Die Ausstellung beginnt am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr. An beiden Tagen endet sie gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, für das leiblich Wohl ist gesorgt, Kuchenspenden sind willkommen.