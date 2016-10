Gütenbach/Furtwangen. Die Kreisstraße 5731 in Wildgutach wird von Montag, 17. bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Villingen/Furtwangen wird in dieser Zeit einen abgerutschten Böschungsbereich zwischen Sattelhof und Waldvogelhof wieder Instand setzen. Die Zufahrt zum Sattelhof und Mörderloch ist aus Richtung Dreistegen möglich. Die Zufahrt zum Waldvogelhof erfolgt nur über Wildgutach. Um die talseitige Böschung zu befestigen, muss in dem Bereich ein Teilstück der Fahrbahnfläche abgetragen werden, um eine Verankerung einzubauen. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei selbst ausgeführt.