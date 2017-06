Gütenbach Kraxeln am Karlsruher Grat

Gütenbach (low). Am Sonntag, 18. Juni, lädt der Schwarzwaldverein zur Kraxelei am Karlsruher Grat ein. Die gutfünfstündige Wanderung beginnt am Bahnhof in Ottenhöfen und führt zunächst auf schmalem Pfad über den Eichkopf. Vorbei an der Eichkopfhütte erreicht man nach dem Abstieg die sagenumwobenen und wildromantischen Edelfrauengrabwasserfällen.