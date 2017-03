Gütenbach Konzert mit dem Kirchenchor

Gütenbach. Seine Generalversammlung hielt der Akkordeonspielring Gütenbach in lockerer Atmosphäre im Maierhof ab. Dieses Jahr soll es am 13. Mai um 19 Uhr ein Konzert mit dem Kirchenchor geben. Die Vorsitzende Monika Nopper berichtete, dass das Muttertagskonzert mit verlegter Bar recht gut verlief und der Sonntag erfolgreich war. Bewährt habe sich das neue Glücksrad.

Am Gemeinschaftskonzert "ZiehHarmonie" in Furtwangen nahm man als Gast teil, und gelungen war der Ausflug nach Vogtsburg mit Weinprobe. Für Geselligkeit sorgte auch das schon traditionelle Moschtfescht bei Ute Kapp. Weihnachtsfeier, die musikalische Gestaltung zur Krippenausstellung und die Teilnahme am Christkindlmarkt rundeten das Jahr. 2017 wird man beim Vatertagskonzert der Tannheimer Freunde teilnehmen und ein Kurkonzert ist in Schönwald geplant.

Über erfreuliche Finanzen berichtete Ute Kapp. Heiko Schirmaier, der mit Hans-Peter Wehrle die Kasse geprüft hatte, bescheinigte: "Es passte alles bis auf den Cent."