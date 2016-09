Gütenbach Kleinhubschrauber stürzt im Wald ab

Großalarm für die Rettungskräfte im Raum Furtwangen und Gütenbach. Am Sonntagnachmittag stürzte ein Leichthubschrauber in einem Waldgebiet in Gütenbach ab.

Gütenbach. Während das Fluggerät geortet werden konnte, fehlte bis Redaktionsschluss von den Insassen jede Spur.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.40 Uhr alarmiert. Augenzeugen berichteten vom Absturz eines Fluggerätes über dem Bereich Kilpen. Das Fluggerät, ein zweisitziger Leichthelikopter, auch Gyrokopter genannt, war nach Informationen von Einsatzleiter Jürgen Schonhardt von der Feuerwehr Gütenbach mit zwei Personen zur Mittagszeit auf dem Flugplatz in Freiburg gestartet.