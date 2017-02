Gütenbach Gütenbach wartet mit buntem Programm auf

Am Samstag, 25. Februar, findet das Guggenmusiktreffen statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Für Jugendliche unter 18 Jahren gibt es keinen Einlass, auch nicht in Begleitung Erwachsener. Am "Fasnetsundig", 26. Februar, lädt die Narrengesellschaft zum Kinderumzug mit Prämierung ein. Start ist um 14 Uhr. Der Rosemendigsumzug steht unter dem Motto "Wie war es damals wunderbar, in dene 70er, 80er, 90er Jahr". Umzugsstart ist um 14 Uhr.

Zum Fasnetverbrennen ist am Dienstag, 28. Februar, Treffpunkt um 18.30 Uhr am Gasthaus "Post". Anschließend wird zum Kehraus eingeladen. Die Narrengesellschaft und der Verein zur Brauchtumspflege bitten um Kuchenspenden für die Kinderfasnet am Sonntag sowie für Montag. Die Kuchen können jeweils ab 12 Uhr in der Halle abgegeben werden.