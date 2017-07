Gütenbach Gemeinschaft auf solider Basis

Dank galt Andreas Rösch und Pascal Kapp, die eine CD-Aufnahme der Weihnachtsmesse fertigten und Pfarrer Paul Demmelmaier für die finanzielle Unterstützung. Als Nahziel steht der Dekanats-Chortag am 22. Oktober in Bräunlingen an, und nach dem Patrozinium werde für Weihnachten die Missa brevis von Jakob de Haan aufgefrischt.

Schriftführerin Hildegard Scherzinger kam die Aufgabe zu, das letztjährige Protokoll zu verlesen und über die Haupt- und Kameradschaftskasse berichtete Karl Duffner. Solide Finanzen und sensationelle Endstände erfreuten alle Mitglieder.

Herbert Pfaff, der mit Pascal Kapp die Kassen prüfte, bestätigte einwandfreie Buchführung. Nachdem Pfarrer Paul Demmelmaier die Entlastung feststellen konnte, ging es zu den Wahlen. Karl Schuler, bekam in Josef Rösch einen Nachfolger. Schriftführerin bleibt Hildegard Scherzinger und neue Kassenprüferin ist Ursel Knöbel. Anschließend wurde der Vereinsausflug diskutiert, und Zita Fritschi beantragte, bereist ab November das Probelokal des Chors zu beheizen.

Pfarrer Paul Demmelmaier dankte allen Mitgliedern und den Verantwortlichen für die qualitätsvolle Arbeit. Er sei überrascht, was der Chor leiste und war angetan von dem guten Miteinander.