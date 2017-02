Gütenbach Früh übt sich, wer Narr sein will

Gütenbach. Dass die Gütenbacher Fasnet weiter leben wird, das bewies der Kinderjockelenachmittag der Narrengesellschaft in der Festhalle. Andrea Scherzinger und Melanie Ruderer mit ihrem Team hatten sich ins Zeug gelegt, um den Narrensamen an die tollen Tage heranzuführen. Schon rund 20 Kinder mit ihren Begleitern waren zu Beginn am Freitagnachmittag in der Festhalle erschienen. Andrea Scherzinger begrüßte sie herzlich. Anders als in den vergangenen Jahren war der Ablauf. Zunächst traf man sich zu einer Polonaise mit Klängen von "Milord". Nach einigem "Narri Narro" ging es gleich zu den Spielen, und im Proberaum stand ein Basteltisch bereit. Für die Allerkleinsten war eine Betreuungs-Ecke eingerichtet.