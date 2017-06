Gütenbach Frist für Hallennutzung bis Juni 2018

Gütenbach (cha). Bürgermeister Rolf Breisacher berichtete von einem Gespräch mit dem Landratsamt, danach kann die Halle bis zum 30. Juni 2018 in der jetzigen Form weiter betrieben werden. Erfreulich nannte es der Bürgermeister, dass die Sanierung der Rippendecke nach Auskunft des Statikers wohl doch nicht so aufwändig sein wird wie zunächst befürchtet.

Günstiger als bisher werden die Druck- und Kopiergeräte für die Gemeinde. Der Mietvertrag läuft am 30. September aus, die Ausschreibung für die nächsten fünf Jahre brachte Kosten von knapp100 Euro monatlich für das Hautpgerät im Kopierraum und ein zweites Gerät für das Büro des Bürgermeisters. Aktuell sind knapp 130 Euro zu bezahlen. Den Auftrag erhielt die Firma ComTri GmbH in Villingen.

In der nächsten Sitzung werde sich der Gemeinderat mit der Bürgermeisterwahl befassen, kündigte Rolf Breisacher an. Seine Amtszeit endet am 1. Februar, die Wahl eines Nachfolgers wird voraussichtlich Mitte Dezember stattfinden. Einen Besuch in Gütenbach hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey für Mittwoch, 5. Juli, angekündigt. Der Ortsspaziergang sei für alle Interessenten offen, betonte Bürgermeister Breisacher.