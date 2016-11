Gütenbach. Den 2. Dezember hat der europäische Modellbahnverband MOROP gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde (BDEF) und der Modellbahnverband MOBA als "Internationalen Tag der Modelleisenbahn" ins Leben gerufen. Auch die Gütenbacher Firma Faller ist am Freitag mit dabei und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Eine Betriebsbesichtigung, die etwa 45 Minuten dauert, erlaubt Einblicke in die verschiedenen Produktionsabteilungen. Die Rundgänge starten um 10 und um 11 Uhr. Eine Voranmeldung per E-Mail an: r.schmidt@faller.de ist erforderlich. Groß und Klein sind durchgehend von 10 bis 17 Uhr eingeladen, eine verschneite Winterszene zu basteln und zu gestalten, die sich als Weihnachtsdeko oder Weihnachtspräsent eignet. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. In den Ausstellungsräumen zeigt Faller außerdem von 10 bis 17 Uhr Modellbahnexponate, und es darf gestöbert werden.