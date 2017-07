Gütenbach Feuerwehr beweist viel Idealismus

Gütenbach. Der Sonntag des Floriansfestes war geprägt von der Weihe des neu angeschafften Kommandowagens der Feuerwehr. Dichtes Gedränge herrschte zur Mittagszeit im bunt beleuchteten Bauhof. Die Weihe des Kommandowagens nahm Pfarrer Paul Demmelmaier vor. Er lobte den Idealismus der Feuerwehrleute, ihren Dienst für die Allgemeinheit und den aus eigenen Kräften finanzierten Autokauf.

Kommandant Jürgen Schonhardt begrüßte die vielen Gäste, darunter Kameraden aus Furtwangen und Vöhrenbach. Er wies auf die Aufgaben der Gemeinde hin. Ein Kommandowagen in einer Gemeinde wie Gütenbach sei nicht Standard. Der Brand des Nonnenbachhofs im Jahre 1998 jedoch war Hintergrund zur Beschaffung, denn damals kam die Einsatzleitung zu spät. Es sei sinnvoll, ein solches Fahrzeug zu haben, das für Kommandant und den Fahrer, der zugleich Funker ist, bestimmt ist. Außergewöhnlich ist, dass die freiwillig tätigen Frauen und Männer den Wagen selbst finanziert haben. Seit Jahren wurde gespart und durch Feste und Aktivitäten die Mannschaftskasse aufgepolstert. Man konnte 20 297,37 Euro entnehmen und hat nun ein Fahrzeug mit Funkgerät, Blaulicht, Martinshorn, Feuerlöscher, Verbandskasten, Lampen und Werkzeugkasten. Der Wagen wurde in 276 Stunden Eigenarbeit ausgestattet. Besonderer Dank ging an Martin Merz und Stefan Scherzinger, die den Hauptteil leisteten.

Die Feuerwehr blickt auf einen umfangreichen Wagenpark. Zum Standard gehört das Löschfahrzeug LF 10/6. Weiter ist das Tanklöschfahrzeug 16/24 nötig, das pro Minute 1600 Liter Wasser befördert. Der Kreis hat einen Schlauchwagen angeschafft, um 2,4 Kilometer Schlauchmaterial zu verlegen. Ferner steht ein Mannschaftstransportwagen zur Verfügung, der neun Feuerwehrleute aufnimmt und über nötige Maschinen und Geräte verfügt. Der Allrad-Kommandowagen Ford Kuga stammt aus dem Jahr 2011, hat eine Leistung von 103 kw (140 PS) und verfügt über ein technisch aktuelles Equipment.