Gütenbach Festzelt platzt diesmal aus allen Nähten

Für den Fußballverein FC 04 Gütenbach als Veranstalter war auch das 5. Oktoberfest ein "geniales Fest", so Vorsitzender Volker Eschle. Die Besonderheit in diesem Jahr war dazu noch, dass dieses Oktoberfest an beiden Tagen direkt mit dem Jubiläum von Modellbau-Faller kombiniert war. Denn der Modellbau-Marktführer zog unzählige Besucher an und der Fußballverein profitierte natürlich von diesem Besucherstrom. "Diese Kombination war ein Glücksfall für uns, der Traum für uns als Verein", so Eschle.

Am Freitag herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb und vor allem am Abend war das Festzelt voll besetzt. Den Auftakt bildeten die "Breg Brass Buebe" aus Vöhrenbach unter der Leitung von Julian Brugger mit zünftiger Blasmusik. Sie verstanden es dabei, das Publikum mitzureissen. Und anschließend sorgten in bewährter Weise die Symbadischen Senfoniker – ebenfalls aus Vöhrenbach – mit ihrer Musik und ihren Showeinlagen weiter für Stimmung.

Am Samstag setzte sich der Erfolg nach einem regen Betrieb schon den ganzen Tag über am Abend fort. Für Unterhaltung sorgte die Gruppe "Wälderwahn", der direkte Nachfolger der Unterhaltungskapelle des vergangenen Jahres. Dank der Kapelle herrschte im Festzelt den ganzen Abend über Bombenstimmung.