Gütenbach "Er ist kein Macher, kein Kämpfer"

Als Stellvertreter und Gemeinderat müsse er den Beschluss akzeptieren. Traurig – das zeigt schon seine erste Entgegnung – ist Fahle allerdings nicht. "Herr Breisacher ist ein Verwaltungsmensch, als Mensch ist er absolut in Ordnung – auch als Chef in seinem Büro – nur was wir als Gemeinderat ein bisschen vermisst haben: Er ist kein Macher, kein Kämpfer."

Normalerweise, so Fahle, müsse der Gemeinderat einen Bürgermeister bremsen. Im Falle von Breisacher hätte man ihn allerdings eher "anschieben müssen". Das sei nicht Sinn der Sache. "Er hat sein bestes versucht, aber sich schwer getan", resümiert er.

Auch Jürgen Schonhardt sieht Breisachers Amtszeit kritisch. "Er ist ein Beamter im gehobenen Verwaltungsdienst. So wie ich das Amt kennengelernt habe, ist das kein Amt, das mit reiner Verwaltung zu tun hat", so der erste Bürgermeisterstellvertreter. Ein Gemeindeoberhaupt müsse den Posten mit Leib und Seele ausfüllen und sich mit dem Ort und seinen Bürgern auseinandersetzten. "Persönlich schätze ich ihn aber sehr", sagt Schonhardt, der den Blick nun nach vorne richtet.

Er habe nach Erhalten der Nachricht überlegt, was für einen Kandidaten man für das Amt suchen müsse. "Er muss eine Erfüllung in diesem Amt sehen, das Bestreben haben, den Ort zukunftsorientiert voranzubringen", fasst er seine Vorstellungen zusammen. Ob er selbst so eine Person wäre? "Das weiß ich nicht", antwortet Schonhardt.

Dass die Suche nach einem Nachfolger alles andere als leicht wird, meint Gemeinderätin Rafaela Riesle. "Man sieht ja, wie schwierig es ist, Kandidaten zu finden", sagt sie im Hinblick auf die Situation in anderen Gemeinden. Breisachers Entscheidung sei eine persönliche, die es zu respektieren gelte.

Für sie bietet die Neubesetzung auch Chancen: "Ein neuer Kandidat könnte für frischen Wind in der Gemeinde sorgen." Zwar meint Riesle, zu schimpfen sei leicht und man müsse es erst einmal besser machen, doch auch sie wünscht sich für die Neubesetzung: "Etwas mehr Identifikation wäre schon nett."

Jörg Markon zeigte sich überrascht von den klaren Worten, die der Bürgermeister in seiner Mitteilung fand. "Seine Beweggründe sind nachvollziehbar", so Markon. Er finde es ehrenhaft, dass er sich um seine Frau und die Familie kümmern möchte.

Hinsichtlich Breisachers Tätigkeiten schlägt Markon einen neutraleren Ton an. "Seine Arbeit war immer korrekt uns gegenüber. Er hat auf Augenhöhe mit uns zusammengearbeitet." Als "gelebte Demokratie" bezeichnet er den Ablauf der Gemeinderatssitzungen. In Gütenbach gebe es Probleme, die nicht einfach zu lösen seien. "Da kann weder der Gemeinderat noch der Bürgermeister etwas dafür." Er wolle nicht in die Vergangenheit schauen, sondern den Blick in die Zukunft richten.

Eine Ansicht, die auch Sebastian Weiß teilt: "Man muss die Entscheidung akzeptieren, mein Blick geht nach vorne." Wichtig sei, bei den festgefahrenen Themen weiterzukommen.

Um genau dies zu erreichen wünscht sich Gemeinderätin Erika Franki –­ auch im Hinblick auf den neuen Kandidaten – einen schnelleren Informationsfluss zwischen Gemeinderat und Verwaltung. "Denn nur dann kann der Gemeinderat richtig seine Arbeit tun." Wenn Breisacher seine Familie in den Vordergrund stelle, finde sie das "voll in Ordnung". "Die Gesundheit ist vorrangig", meint sie.

Während die Gemeinderäte Manuel Scherzinger und Florian Kienzler auf eine Stellungnahme verzichteten, äußerte sich Bürgermeister Breisacher zu den Aussagen der übrigen Ratsmitglieder.

Angesprochen auf die Vorwürfe sagt er: "Ich bin von außen gekommen. In sieben Jahren kann ich die Identifikation eben nicht so erlangen wie ein gebürtiger Gütenbacher." Er habe sich mit den Sorgen und Aufgaben, die den Ort umtreiben, dennoch "stark identifiziert". Bezüglich des Umgangs mit dem Gemeinderat räumt der amtierende Bürgermeister ein: "Die Zusammenarbeit war manchmal etwas holprig."