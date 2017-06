Gütenbach Ein Kleinod öffnet seine Pforten

Besonders ansprechend sind die alte Rauchküche, die Schlafkammer und das Wohnzimmer mit Uhrmacher-Werkstatt.

Für den Nachmittag wünschte Jutta Weiß einen schönen Aufenthalt. Gemeinderat Hans-Helmut Fahle wies auf die lobenden Worte des Rathaus-Chefs bei der Generalversammlung des HGV hin und freute sich, dass der Einsatz dem Gemeinwesen diene. "Man lebt mit den Vereinen – das ist wichtig", und viele Außenstehende vermuten nicht, welche Schätze das Museum birgt. Fahle wünschte viele Besucher, Erfolg und volle Kassen.

Nach einem Umtrunk standen Gerold Ganter, Lothar Riesle, Manfred Danner und Siegfried Behler als Führer zur Verfügung. Im Zentrum des Interesses stand die Figurenuhr aus Nussbaum, die zwischen 1880 und 1900 entstand und im Stil des Historismus sein Äußeres zeigt. In der Manier der Zeit handelt es sich bei dem "Schwarzwälder Uhrenautomaten" um ein Einzelstück, bekannt durch die "Knödelfresser". Er soll im näheren Umkreis entstanden sein. Hinweise, sprich Prägungen oder Signaturen, sind nicht vorhanden. Der Uhrenkasten ist traditionell in Kleinserie hergestellt, alles andere ist individuelle Ausstattung. Gekrönt wird die Uhr durch einen orientalisch anmutenden Landmann, eventuell eine "Spottfigur" – auf jeden Fall ein besonderes Motiv. Die Arme sind beweglich. In der einen Hand ein Zepter, in der anderen ein Weinglas, macht die Figur den Eindruck eines fürstlichen Bacchus, der sich jede Stunde für rund 40 Sekunden in Bewegung setzt und den Mund zum Trunk öffnet. Das Sammlerstück stammt aus privater Hand und konnte kürzlich durch Gerold Ganter für den Verein "an Land gezogen" werden. Bis September ist das Museum oberhalb der Kirche St. Katharina samstags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr zu besichtigen. Für Sonderführungen kann man sich anmelden unter den Telefonnummern 07723/93 06 11 oder 74 98.