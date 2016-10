Gütenbach Eigentümer müssen für ausreichend Durchblick sorgen

Die Grund­stückseigentümer sind nach § 28 Absatz 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass von ihrem Grundstück keine Pflanzenteile in den Straßenraum einschließlich der Gehwege hineinragen. Beim Zurückschneiden ist zu be­achten, dass folgendes Min­destlichtraumprofil freizu­halten ist: ⦁ Bei Straßen eine Höhe von mindestens 4,50 Meter über der gesamten Fahr­bahn ⦁ Zwischen Straßenrand und Anpflanzungen min­destens 0,50 Meter, bei Geh- und Radwegen eine Höhe von mindestens 2,50 Meter. ⦁

An Straßeneinmündungen und Kreuzungen sind An­pflanzungen so nie­drig zu halten (höch­stens 80 Zentimeter Höhe), dass jederzeit eine Übersicht für den Verkehrsteilnehmer gegeben ist. Die Anpflanzungen sind so zu kürzen, dass die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern ständig rechtzeitig ohne Sehbeeinträchtigung wahrgenommen werden können.

Straßenlampen und auch Garageneinfahrten sind ebenfalls ständig verkehrssicher freizuschneiden. Da die Pflanzen bei Schnee­last meist zusätzlich weiter in den Straßen- und Wegeraum hin­einragen und die Sicht für den Fahrzeugverkehr und die Winterdienstfahrzeuge beeinträchtigen, werden Grundstückseigentümer um ein ausreichendes Zurückschneiden der Pflanzen gebeten. Die Rathausverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ge­meinde nach der genannten Rechtsvorschrift die Mög­lichkeit hat, bei Nichtbeachtung das Zurück­schneiden auf Kosten des Eigentümers selbst vorzunehmen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eventuelle Schadenersatzforderungen, die auf ge­nannten Behinderungen zu­rückzuführen sind, auf den Grundstückseigentümer zukommen können.