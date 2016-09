Gütenbach Dorfmuseum öffnet

Gütenbach. Die diesjährige Saison des Gütenbacher Dorf- und Uhrenmuseums neigt sich langsam dem Ende zu. Doch bevor sich Ende September die Türen wieder für acht Monate schließen gibt es noch zwei Sonderöffnungstage. Grund ist das 70-jährige Firmenjubiläum der Gütenbacher Modellbaufirma Faller, welches am 30. September und am 1. Oktober mit den Tagen der offenen Tür gefeiert wird. Der Heimat- und Geschichtsverein öffnet deshalb an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr das Museum. Dann können interessierte Besucher in die Geschichte der Traditionsfirma eintauchen und historische "Faller-Häusle" aus den Anfangsjahren bestaunen.