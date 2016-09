Gütenbach Dorf feiert runden Firmengeburtstag

Die Mikro Länder-Partnerfirmen Busch, Brekina und Preiser sind zu Gast, weiterhin gibt es eine große Club-Modellbahnausstellung.

Trends, Kulinarisches und Souvenirs bietet der Regio-Markt Schwarzwald an. Die Festmeile mit Gastronomie und musikalischer Unterhaltung lädt zum Flanieren ein. Am Abend steigt im Festzelt eine zünftige Oktoberfestparty.

Auf der Modellbahn-Schau der eingeladenen Clubs und Vereine kann man die vielen Facetten der Modelleisenbahnen bewundern. Die Anlagenvielfalt soll die Besucher begeistern und zum Austausch über den Bau und Betrieb der verschiedenen Projekte anregen. Beteiligt sind hier der N-Club International Stuttgart, die Eisenbahnfreunde Breisgau, die Eisenbahnfreunde Ravensburg und die Modellbahnfreunde Oberes Donautal/Mühlheim.

Unter dem Motto "100 Prozent Made im Schwarzwald" gibt es traditionelles Kunsthandwerk, moderne Designerstücke und kulinarische Spezialitäten aus der Kulturlandschaft Schwarzwald zu entdecken. Zahlreiche Kleinbetriebe, Vereine und Privatpersonen verwandeln die Festmeile in ein regionales Schaufenster.

Für das leibliche Wohl und beste Unterhaltung garantiert das 5. Gütenbacher Oktoberfest, ausgerichtet vom FC 04 Gütenbach. Das große Festzelt bietet rund 1000 Gästen am Tag Gelegenheit für ein ungezwungenes Beisammensein mit musikalischer Untermalung und in den Abendstunden zünftige Partystimmung. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils ab 10 Uhr, offizieller Fassanstich ist am Freitagabend. Zum Veranstaltungsort wird ein Shuttle-Service eingerichtet.