Gütenbach Dickstes Investitionsprogramm seit Jahren

Das Glasfaserkabel wird dazu von Furtwangen her durch den Zweckverband Breitbandversorgung, zu dessen Mitgliedern die Gemeinde Gütenbach zählt, im kommenden Jahr bis nach Gütenbach verlegt. Im Moment ist allerdings noch nicht entschieden, auf welchem Weg das Glasfaserkabel Gütenbach erreichen wird.

Auf jeden Fall wird dann vom Knotenpunkt in der Ortsmitte der Ort erschlossen. Hierfür wird der Zweckverband in den nächsten Monaten einen entsprechenden Strukturplan aufstellen und dann auch genauer informieren. Diese ganzen Maßnahmen können allerdings nur gestemmt werden durch eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 50 000 Euro sowie durch eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 1,95 Millionen Euro.

Die Verabschiedung dieses Haushaltsplanes im Gemeinderat ging allerdings zügig vonstatten, da die Details schon in der Sitzung zuvor sowie in einer Klausurtagung ausführlich beraten worden waren.