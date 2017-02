Gütenbach Der Burgi macht Gütenbach nach der Fasnet "great again"

Gütenbach. Obwohl das Highlight "Bunter Abend" bereits schon wieder Vergangenheit ist, wurde am vergangenen Samstag mit dem "Fasnetuusriiefe" die diesjährige fünfte Jahreszeit offiziell eröffnet. Mit dem Wahlspruch "Hästrägerball isch hit in de Halle – zum Fiiere kumme trotzdem alle" wurden Jung und Alt in die Festhalle gelockt.