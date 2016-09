Gütenbach Chor sucht Sänger für Weihnachtsaufführung

Gütenbach. Der katholische Kirchenchor St. Katharina stellt wieder einen Projektchor zusammen. Die erste Probe ist am Mittwoch, 14. September, im Pfarrsaal in Gütenbach. Für das Weihnachtsfest in diesem Jahr ist die Aufführung der Festmesse in C von Ignaz Reimann, für Gemischten Chor, Solisten, Orgel und großes Orchester geplant. Ebenso führen die Sänger das Halleluja von Georg Friedrich Händel auf.