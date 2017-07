Gütenbach Bubble-Soccer begeistert Fans und Spieler

Fun und Fassbier gab es danach bei der "After Work Party", bei der auch ein Fünf-Gänge-Menue angeboten wurde: ein Essen und vier Bier. Daneben gab es Musik aus der Dose von Schlager bis Rock und Pop. Am Samstag standen Blitzturniere auf dem Programm, wobei die Aktiven-Mannschaften in verschiedenen Staffeln Ausscheidungswettkämpfe austrugen und der FC Dauchingen als Sieger hervorging. Jeder gegen jeden hieß es bei den drei AH-Mannschaften. Nach interessantem Einsatz hatte sich der FC Simonswald den ersten Platz erkämpft.

Spaß und Gaudi war danach auf der 80er und 90er Party angesagt, wobei DJ Sven Schnitter Titel wie "Ice Ice Baby" oder "Footloose" auflegte. Am Sonntag war Jugendspieltag für Bambinis bis F-Jugend angesagt und zum Hit wurde die Begegnung zwischen dem FC Schonach und der SG. Hier hieß es Landesliga gegen Bezirksliga. Alle Hände voll zu tun hatten die über 60 Helfer, die mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Tombola, Hüpfburg und Kinderschminken für zufriedene kleine und große Gäste sorgten.