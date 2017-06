Gütenbach Besucher gewinnen Einblick in die Mechanik alter Mühlen

Die Geschichte des Deutschen Mühlentages begann im Jahre 1984, als ein Mühlenfest in dem kleinen Dorf Lechtlingen im niedersächsischen Landkreis Osnabrück gefeiert wurde. Das Bewusstsein für Wind- oder Wassermühlen wuchs, und unter den Fittichen der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung wurde der Mühlentag dieses Jahr schon zum 24. Mal ausgerichtet. Bewährt hat sich der Pfingstmontag. Die Sägemühle in Gütenbach hat eine wechselvolle Geschichte. Sie entstand um 1780 und war noch nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb. 1989 taten sich Schwarzwaldverein und der Heimat- und Geschichtsverein zusammen, um das historisch wertvolle Gebäude mit einem Aufwand von 118000 Mark zu restaurieren. 1200 Arbeitsstunden wurden nötig und am 1. August 1992 wurde Eröffnung gefeiert.