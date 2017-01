Gütenbach Auftakt mit dem Kartenvorverkauf zum Bunten Abend

Am Montag, 6. Februar, findet im Rathaus von 19 bis 20 Uhr der Kartenvorverkauf für den Bunten Abend statt. Der Kinderjockelenachmittag in der Festhalle beginnt am Freitag, 10. Februar, um 14.30 Uhr. Am Samstag, 11. Februar, steigt in der Festhalle der Bunte Abend mit musikalischer Unterhaltung durch "Quer Beat". Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Die Narrengesellschaft weist darauf hin, dass es keinen Einlass für Jugendliche unter 16 Jahren gibt, auch nicht in Begleitung Erwachsener.

Am Sonntag, 12. Februar, ist die Narrengesellschaft beim Narrentreffen anlässlich 50 Jahre Fohrenbobbele & Kräuterwieble in St. Georgen. Abfahrt ist um 12 Uhr am Rathaus. Zum Fasnetausrufen unter dem Motto "Hästrägerball isch hit in de Halle, zum Fiiere kumme trotzdem alle" wird am Samstag, 18. Februar, eingeladen. Treffpunkt zum Umzug ist um 19 Uhr am Haus Provazi. Der Umzug beginnt um 19.30 Uhr und führt bis in die Festhalle zum Fasnetusriefa und anschließendem närrischen Treiben. Für Unterhaltung sorgt das "Schwarzwald-Quintett".

Der Gschmutzige Dunschdig, 23. Februar, beginnt um 9.11 Uhr mit der Schulfasnet und Schülerbefreiung in der Festhalle. Um 11.30 Uhr wird die Fasnetpuppe am Rathaus aufgehängt. Um 14.30 Uhr beginnt der Gschmutzige Dunschdig-Umzug ab Gasthaus Post. Der Hemdglonker-Umzug fällt in diesem Jahr aus.