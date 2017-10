Gütenbach Auch die Entwöhnung macht viel Spaß

"Ich bin gekommen, um zu gehen" – nach 40 Bühnenjahren kündigte Thomas C. Breuer im HanhArt in sein "Kabarett-Entwöhnungsprogramm" an. Im knallroten Anzug präsentierte er sich dem Gütenbacher Publikum.

Gütenbach. Dieses kennt ihn bereits bestens von früheren Auftritten. Sein kritischer Blick auf das tägliche Leben, seine bissigen Wortspiele, aber auch seine Selbstironie brachten das Publikum immer wieder zum Lachen, stimmten aber auch nachdenklich.

Beim "letzten Aufruf" sinnierte Breuer über das Älterwerden, über Tablettenkonsum und Blutdruck-Messungen und immer wieder über die "Grünlippmuschelkapseln", die aus unerfindlichen Gründen in Finnland billiger sind. Mit Politik wolle er seine wertvolle Zeit nicht mehr verschwenden, kündigte der Kabarettist an, um dann doch noch einige "simple Wahrheiten" über Dobrindt, Joschka Fischer, Strauß und Oettinger los zu werden. Die Zeitrechnung in der Politik sei offenbar anders, "gleich" scheine angesiedelt zwischen 2045 und 2060, auf jeden Fall noch vor der Eröffnung des Berliner Flughafens. Aber: "Wollen Sie vielleicht so einen Job machen?".