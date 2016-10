Gütenbach Amtsleiterin zeichnet düsteres Bild der Finanzentwicklung

Der größte Brocken ist die Festhallensanierung, die Rat Jürgen Schonhardt total infrage stellte. Vor allem Sebastian Weiß zweifelte die Machbarkeit und Finanzierung an. Die kalkulierten 1,136 Millionen Euro Zuschüsse scheinen wacklig, denn nur rund 900 000 Euro sind zugesagt. Bei den Ansätzen im Vermögenshaushalt sind 2,5 Millionen Euro für den Umbau der Festhalle vorgesehen. Die Außenanlagen kosten 50 000 Euro, 5000 Euro sind für die Schule geplant, 50 000 Euro sind für Sachverständigenkosten und 100 000 Euro als Zuschüsse an Private eingesetzt. Laut Rathaus-Chef werden die Zuschüsse an die Gemeinde in Tranchen ausgezahlt, allerdings gibt es keine schriftlichen Zusagen. Man vertraut auf die Seriosität von Landratsamt und Regierungspräsidium. Die Rechnungsamtsleiterin unterstrich, dass die Halle gestemmt werden könne, aber keine weiteren Projekte finanzierbar seien. Nach einigem Hin und Her stellte Hans-Helmut Fahle die Frage: "Wollen wir die Halle zumachen?" Für ihn und Erika Franki genießt die Halle Priorität und muss für die örtlichen Vereine und die Gemeinde erhalten bleiben.

Letztlich einigte man sich, dass am 10. November eine Klausurtagung und am 23. November die nächste Gemeinderatssitzung für Klärung sorgen soll.