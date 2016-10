Grosselfingen Zur Jubiläumsfeier ein Bullriding-Turnier und jede Menge Spaß

Das Fest war am Morgen mit einem "Chaos- Frühstück" nur für Mitglieder gestartet. Hier brachte jeder etwas zu essen mit. So konnte man sich in gemütlicher Runde über die vergangenen 25 Jahre unterhalten. In diesem Rahmen hatte die Vorsitzende Monika Marienfeld die schöne Aufgabe, viele Gründungsmitglieder der Reit- und Fahrgemeinschaft zu ehren.

Bullriding-Turnier mit über 25 Mannschaften

Zur allgemeinen Unterhaltung wurde am Nachmittag ein Bullriding-Jedermannturnier durchgeführt. Über 25 Mannschaften traten in drei verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Von 13 bis 15 Uhr konnten die Teilnehmer außerdem Proberitte durchführen, um sich mit dem Bullen vertraut zu machen. Ab 15 Uhr wurde es Ernst und die Ritte wurden gewertet.