Grosselfingen Wurden Katzen einfach ausgesetzt?

Für die meisten Menschen bedeutet der Sommerurlaub Entspannung, bei Kristina Stalder aus Grosselfingen ist das Gegenteil der Fall: "Die Urlaubszeit ist eine Katastrophe", sagt die Grosselfingerin, die in ihrem Haus – dem "Haus am Rietenwäldle" eine Pflegestation für Tiere in Not eingerichtet hat. Die Zeit, in der andere Leute in andere Länder fliegen oder fahren um sich vom Alltag zu erholen, ist für die Tierschützerin die arbeitsreichste Zeit des Jahres. Viele Menschen kümmern sich nicht rechtzeitig um eine Urlaubsbetreuung für ihr Tier und setzen es einfach aus. Die Folgen bekommt Kristina Stalder zu spüren.

So erging es eventuell auch den vielen Katzen, die in den vergangenen Wochen plötzlich in Grosselfingen aufgetaucht sind. Fünf davon hat Kristina Stalder inzwischen eingefangen und selbst aufgepäppelt oder in eine andere Pflegestelle gebracht. Die Katzen, zwei Langhaar- und drei Kurzhaarkatzen, sind zahm, "also keine verwilderten Tiere", sagt die Tierschützerin. Sie hat schon nachgeforscht, ob nicht eventuell die Katzen einer neuzugezogenen Familie gehören oder übrig geblieben sind, nachdem ihre Besitzer weggezogen oder verstorben sind.

"Wie oft wünscht man sich, dass die Tiere erzählen könnten, um die Verursacher dieses Leids fassen zu können", sagt Kristina Stalder. Die untätowierten Tiere waren total abgemagert, verschüchtert und teilweise sogar verletzt. Zwei der Katzen, das hat sich bei der Untersuchung beim Tierarzt gezeigt, haben bis vor Kurzem noch Jungtiere gesäugt. "Da fragt man sich natürlich, was aus den Kätzchen geworden ist. Eventuell hat man die Jungtiere behalten und die alten einfach entsorgt", sagt Stalder.