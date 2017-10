Grosselfingen Trainerschulung in Grosselfingen

Der Praxisteil bezieht sich auf das Thema "Torchancen herausspielen und verwerten". Fußball ist kein einfaches Spiel. Im Wesentlichen müssen Tore erzielt werden, um ein Spiel zu gewinnen, teilt der WFV mit. Und gerade ein erfolgreiches Offensivspiel erfordere eingespielte Abläufe, Kreativität und Kaltschnäuzigkeit. Vor diesem Hintergrund widmen wir uns in den Schulungen dem komplexen Spiel vor dem gegnerischen Tor." Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit zwei Lerneinheiten anerkannt. Anmeldungen sind noch möglich und an Schulungsleiter Wolfgang Schlude, unter der Telefonnummer 07577/925344, oder per E-Mail an zollern-bbq@online.de zu richten.