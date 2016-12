Grosselfingen Lange Tradition endet

Grosselfingen. Der Organisator und Leiter der monatlichen Binokel-Turniere des FC Grosselfingen, Adalbert Gillmann, hat angekündigt, die Veranstaltung in Zukunft nicht mehr ausführen zu können. Dennoch sei geplant, noch in unregelmäßigen Abständen ein Turnier in großem Rahmen zu veranstalten, beispielsweise bei Vereinsfesten. Damit endet beim FCG eine zwölfjährige Tradition, die insgesamt 116 Turniere hervorgebracht hat.