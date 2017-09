Grosselfingen Erste Haushalte mit Gasanschluss

Grosselfingen. Auch Abschnitte des Bisinger Wasens sowie der Bisinger Straße gehören für die Planer der Netze BW zum "Grundnetz". Dieses soll auf jeden Fall noch 2017 fertiggestellt werden. Die Fortführung in der Bruderschaftsstraße bis auf Höhe Bachstraße sei für 2018 vorgesehen. Wie es ansonsten weitergeht, hängt vom Interesse der Haushalte und Betriebe in Grosselfingen ab, so Tobias Kuhn.

Parallel zu Glasfaserrohren

Noch im Laufe des vergangenen Jahres hatte die Netze BW auf etwa eineinhalb Kilometern ein Rohr mit 140 Millimetern Durchmesser von der Gasdruckregelanlage bei der B463/B27 bis zum Ortsrand verlegt. Diese Mitteldruckleitung bildet die Verbindung der zukünftigen Grosselfinger Gasversorgung zum überregionalen Hochdrucknetz.