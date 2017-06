Grosselfingen Der Endspurt für das Dorffest läuft

Den Samstagabend gestaltet eine kleine Besetzung der Band "Locker vom Hocker", die man sich im Festzelt oder am Weizenstand gegen einen kleinen Eintritt von drei Euro anhören kann.

Am Festsonntag, 2. Juli, findet zunächst ein ökumenischer Gottesdienst statt, danach geht es auf dem Marktplatz in und um das Festzelt mit verschiedenen Attraktionen weiter: Eine Spielstraße für die Kinder, eine Hüpfburg, Ponyreiten und ein Schätzspiel sowie weitere Attraktionen laden die Besucher zum Verweilen ein. Im Festzelt und an den Verpflegungsständen locken am Sonntag verschiedene Speisen zum Mittagstisch, nachmittags bieten die Vereine Kuchen an.

Kinder gestalten das Programm am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag treten die Voltigier-Kids des Grosselfinger Reit- und Fahrvereins, die Kinder der Hainburgschule und die Kindergartenkinder im Festzelt auf. Anlässlich des Lutherjahres zeigt die evangelische Kirchengemeinde einen Nachbau der Gutenberg-Buchpresse. Die jungen Besucher sind zur vollen Stunde in das Zelt der Märchen­erzählerin eingeladen. Auch auf die auf den Festen gewohnten Süßigkeiten muss nicht verzichtet werden: Der Süßigkeitenstand steht, unter neuer Leitung, wie gewohnt für große und kleine Leckermäuler bereit.

Bürgermeister Franz Josef Möller und die Vereinsgemeinschaft freuen sich auf ein schönes Dorffest. Die Weichen dafür sind gestellt. Die Besucher können sich auf zwei unterhaltsame Tage am 1. und 2. Juli freuen.