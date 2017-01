Grosselfingen Container-Kaninchen geht es etwas besser

Das Zwergkaninchen befindet sich inzwischen in der Obhut von Kristina Stalder in Grosselfingen. Unbekannte hatten den kleinen Rammler vergangene Woche offenbar in Albstadt in einen Grünglascontainer gesteckt, entweder in der Nähe der Firma Groz-Beckert oder in Tailfingen in der Nähe des Thalia-Theaters.

Die Mitarbeiter der Entsorgungsfirma hatten das Tier entdeckt und anschließend Kristina Stalder übergeben, die sich für die Tierschutzgruppe Bodelshausen/Hechingen engagiert und bereits viele heimatlose Tiere bei sich aufgenommen hat. Auch die Polizei ist in den Fall involviert und ermittelt wegen Vergehen gegen das Tierschutzgesetz.

Als es gefunden wurde, war das Kaninchen unterkühlt, voller Glassplitter und hatte eine gebrochene Pfote. Inzwischen geht es ihm "den Umständen entsprechend gut", sagt Kristina Stalder. Sie hat das Tier auf den Namen Fritzle getauft. "Er ist nach wie vor sehr schreckhaft", sagt sie, "Geräusche sind nix für den, da versteckt er sich sofort." Deswegen durfte Fritzle vorerst ins Wohnzimmer der Stalders umziehen, wo es tagsüber schön ruhig ist. Kristina Stalder geht davon aus, dass das Kaninchen aus einer Wohnung stammt, da es kein wärmendes Unterfell hat, das es bräuchte, um in einem Stall außerhalb des Hauses zu wohnen.