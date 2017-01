Grosselfingen Container-Kaninchen Fritzle geht es besser

Viele Menschen im Kreis hat am Wochenende das Schicksal des Zwergkaninchens bewegt, das von Unbekannten in einem Albstädter Glascontainer entsorgt worden war. Inzwischen geht es dem Tierchen wieder besser. Es hat in Grosselfingen Unterschlupf gefunden.

Grosselfingen. Das Zwergkaninchen befindet sich inzwischen in der Obhut von Kristina Stalder in Grosselfingen. Unbekannte hatten den kleinen Rammler vergangene Woche offenbar in Albstadt in einen Grünglascontainer gesteckt, entweder in der Nähe der Firma Groz-Beckert oder in Tailfingen in der Nähe des Thalia-Theaters.

Die Mitarbeiter der Entsorgungsfirma hatten das Tier entdeckt und anschließend Kristina Stalder übergeben, die sich für die Tierschutzgruppe Bodelshausen/Hechingen engagiert und bereits viele heimatlose Tiere bei sich aufgenommen hat. Auch die Polizei ist in den Fall involviert und ermittelt wegen Vergehen gegen das Tierschutzgesetz.