Grosselfingen CDU bekennt sich zu Agenda 2010

Nach Blasmusik der Melchinger Lauchertmusikanten und der Begrüßung durch die Ortsverband-Chefin Anne Heller blies zunächst Lokalmatadorin Annette Widmann-Mauz zur deftigen Attacken auf die politische Konkurrenz, die fünf Kilometer weiter in Bisingen eine Veranstaltung hatte.

Sie freue sich, "wenn bei der SPD ausnahmsweise mal gute Stimmung herrscht", meinte die Staatssekretärin und ergänzte: "Wenn der Abschied von Sigmar Gabriel schon Euphorie auslöst, zeigt das viel über die Lage der Partei." Dass Martin Schulz nun die Agenda 2010 in Frage stelle, kritisierte sie. Durch diese Änderungen seien – auch Dank der CDU-Regierung - die Arbeitslosenzahlen halbiert worden, "und jetzt soll das alles falsch gewesen sein?" Die SPD habe die Spendierhosen angezogen, und "bezahlen wird das am Ende der kleine Mann über die Beiträge". Menschen in Arbeit zu bringen, das sei die beste Vorbeugung gegen die Armut.

Andreas Jung, als Stockacher ein echter Badener, erwies sich als eloquenter und auch witziger Redner. Er traute sich sogar den Hinweis, dass das Stockacher Narrengericht älter sei als das Grosselfinger. Man sah ihm das großzügig nach. Die restlichen Aussagen lagen alle klar auf Linie der CDU-Basis, wie der Beifall zeigte. Im Bundestagswahlkampf gehe es "um die Wurst", weil eine Rot-Rot-Grüne Koalition drohe, warnte er, "und deshalb wird die CDU kämpfen und das verhindern". Das Thema soziale Gerechtigkeit ist seiner Ansicht nach ein CDU-Thema. "Wir sind die, die die soziale Marktwirtschaft durchgesetzt haben", betonte er. Schulz versuche, den Leuten das Zunehmen einer sozialen Spaltung einzureden, "da müssen wir mit Fakten dagegen halten", so sein Aufruf. Seit 2005 sei die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland halbiert worden, während sie in Frankreich fast 30 Prozent betrage. "Solche Unterschiede liegen doch nicht am Wetter", ist er überzeugt.