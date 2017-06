Grosselfingen An keinen einzigen Tag kam Langeweile auf

Unter der Leitung von Miriam Schilling und Praktikantin Olga Baur war für die Kinder viel geboten. Unterstützt wurden die beiden von fünf Helferinnen und Helfern. Täglich nahmen etwa 25 Kinder das Angebot war.

Am Dienstag fuhr eine Gruppe aus der dritten und vierten Klasse in die Wilhelma nach Stuttgart. Der Ausflug dauerte bis 18 Uhr. Am Mittwoch war eigentlich eine Wanderung geplant, diese wurde aber wegen der schlechten Witterung kurzfristig abgesagt. Stattdessen wurder der Tag in und um die Hainburgschule verbracht. Es wurde gemeinsam gespielt und gegrillt.

Am Donnerstag hatte das Team einen Kreativ- und Erlebnistag vorbereitet. Wer wollte, startete bereits um 8 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Ab 9 Uhr fanden sich auch die anderen Kinder in der Hainburgschule ein. Mit unterschiedlichen Bastelarbeiten verging die Zeit wie im Fluge.