Grömbach Und wieder fließen viele Tränen

Zum Festbeginn um 15 Uhr wird es in der Dorfmitte wieder nach den leckeren Backhausspezialitäten duften. Dazu gibt es erstmals ein erfrischendes Bauernhof-Eis. Ab 19 Uhr sorgen die Geschwister "Friedhelm & Silvia" als Duo Kaltbrunn mit Alpenglocken, Alphorn, Akkordeon, Gitarre, Querflöte und Keyboard beim Fest für den musikalischen Rahmen. Die Gäste dürfen sich auf Volksmusik ebenso freuen wie auf Schlager, Oldies und Evergreens.

Beim Auf- und Abbau des Festzelts werden wieder viele Helfer im Einsatz sein, freuen sich die Vorstandsmitglieder, die beim Fest und schon davor alle Hände voll zu tun haben werden. Schließlich gilt es, für die Backhaus-Spezialitäten unter anderem etwa 50 Kilogramm Mehl zu verarbeiten. Für den Zwiebelkuchen müssen allein 35 Kilogramm Zwiebeln geschält und geschnitten werden – eine Arbeit, bei der wieder viele Tränen fließen werden, wie Vorsitzender Stefan Scholz beim Pressegespräch vor Ort schmunzelnd bemerkt.

Viel zu tun haben die Mitglieder der Dorfgemeinschaft aber auch dann, wenn kein Geburtstag gefeiert wird. Seit vielen Jahren laden sie zum Grömbacher Advent ein, an dem sich jedes Mal örtliche Gruppen beteiligen, und dessen Erlös auch an dieselben fließt. Auch Obstbaum-Pflanzaktionen und Baumschnittkurse in den Jahren danach hat es durch die Dorfgemeinschaft gegeben. Dazu kamen historische Markungs- und Grenzsteinwanderungen. Seit einiger Zeit gibt es auch das Grömbacher "Archiv" im Dachgeschoss des Kindergartens, in dem Geschichte und Leben der Menschen in Grömbach in vergangener Zeit festgehalten ist (wir haben bereits berichtet).