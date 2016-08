Grömbach "Schlüssige Ideen finden, das Dorf attraktiver zu machen"

Mehr Sorge bereitet Pioch die Abwanderung und die Zukunft des Ländlichen Raums. "Wir müssen schlüssige Ideen finden, wie wir das Dorf attraktiver machen", sagt der Bürgermeister und hofft auch auf den Zuzug von Aussteigern aus den Ballungsräumen. Zuziehende Familien mit Kindern wolle er mit "Doppelhandschlag begrüßen". Grömbach habe immerhin einiges mehr zu bieten als eine "tolle Landschaft und einen superschönen Wald", die Gemeinde sei ohnehin "ein toller Ort zum Leben".

Die sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete verwies auf das hohe Potenzial, das in Bürgern stecke, die sich für die Gemeinschaft engagieren. Diese bei den Entwicklungsprozessen der Gemeinde früh mitzunehmen, sei eine große Aufgabe. So legte sie Pioch eindringlich Landesprogramme ans Herz, die Kinder und Jugendliche frühzeitig für Kommunalpolitik interessieren, beispielsweise durch Jugendbeiräte. "Das will ich gern aufgreifen", versprach Armin Pioch.