Grömbach Rat drückt bei Baugebiet aufs Tempo

Sondersitzung mit allen Beteiligten

Mit dieser Aussage wollte sich Gemeinderat Daniel Wolber nicht abfinden. Er verlangte Informationen zum aktuellen Planungsstand und forderte Bürgermeister Armin Pioch auf, alle Beteiligten noch in diesem Jahr in einer Gemeinderatssitzung an einen Tisch zu bringen. "Das Baugebiet ist wichtig für Grömbach – wir brauchen die Bauplätze", argumentierte er. "Seit über zehn Jahren machen wir nun schon an dem Baugebiet rum, zahlen an Ingenieurbüros Geld, bekommen aber keine Unterlagen, mit denen wir eine Entscheidung treffen können", machte er seinem Ärger Luft. Er habe die Hoffnung, dass noch Ende 2018 mit den Arbeiten begonnen wird, noch nicht aufgegeben, sagte Wolber. "Wo hakt’s?", wollte Gemeinderätin Kathrin Mast vom Bürgermeister wissen. "Wir haben auf unser Feuerwehrhaus verzichtet wegen dem Baugebiet, und jetzt verzögert sich das auch noch", kam es von Walter Reutter, dem die Planung ebenfalls nicht schnell genug geht.

Bürgermeister Pioch versprach, sich mit dem Ingenieurbüro und dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um einen Termin für eine Sondersitzung zu finden. Am Ende wurden die 25 000 Euro für die Kanaluntersuchung halbiert. Die restlichen 12 500 Euro sollen im Haushaltsplan 2019 eingestellt werden. Dasselbe gilt für die Planungskosten Hochdorfer Straße. Diese wurden von 50 000 auf 25 000 Euro herabgesetzt. Die geplante Kreditaufnahme der Gemeinde Grömbach im kommenden Jahr wird sich somit um insgesamt 37 500 Euro auf rund 249 000 Euro verringern.

Der Haushaltsplan 2018 soll in einer Sitzung im Dezember verabschiedet werden.