Grömbach Im Jubiläumsjahr kommt besonderer Reiter

Aussiedlerhof verfügt über 20 Hektar Grünlandflächen

Das Futter wächst auf den 20 Hektar umfassenden Grünlandflächen, die zu dem ehemaligen Aussiedlerhof gehören. Als Wurm 2003 vor der Entscheidung stand, sein Hobby endgültig zum Beruf zu machen, erwarb er den Lindenhof. Seitdem ist der Hof auch Pferdepension.

Ramón Custodio Espinoza wuchs in seiner Heimat auf der elterlichen Farm auf. Da versteht sich von selbst, dass er neben der hohen Diplomatie auch etwas vom Reiten versteht. Seine Exzellenz zögerte nicht, als ihm Kurt Wurm die Möglichkeit anbot, selbst in den Sattel zu steigen. Dem Botschafter hatte es besonders die fünfjährige "Caritina" angetan.

Ramón Custodio Espinoza sieht in der Begegnung mit den Menschen im Nordschwarzwald auch einen praktischen Nutzen für seine tägliche Arbeit: "In meinem Büro in Berlin lerne ich die Deutschen und ihre Heimat nicht kennen", sagte der Diplomat, "hier in direktem Kontakt aber sehr wohl." Sprach’s und schwang sich in den Sattel, um eine Runde auf dem Parcours des Lindenhofs zu drehen.