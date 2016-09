Grömbach. Die Evangelische Jugend Grömbach feiert morgen ihr 30-jähriges Bestehen. Anfang der 80er-Jahre erhielt die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Grömbach-Wörnersberg mit Garrweiler eine Struktur, die 1986 zur Gründung der Evangelischen Jugend Grömbach führte. Schon vorher gab es Gruppen wie Jungenschaft und Mädchenkreis und einen Posaunenchor. Viele Mitarbeiter setzten sich ein, die Leitung lag bei einem Hauptamtlichen. Gemeindepfarrer Emil Haag war es ein Anliegen, dass die Jugendarbeit selbstständiger und in die Hände von Ehrenamtlichen gelegt wird. In mehreren Sitzungen wurde 1985 aus den Ordnungen und Satzungen des Jugendwerks und CVJM die Ordnung der Evangelischen Jugend Grömbach gestrickt, die am 1. Mai 1986 in Kraft trat. Damit war die EJG gegründet als Zusammenschluss der Jugendgruppen mit einem Leitungskreis und dem Mitarbeiterkreis. Der Festgottesdienst am morgigen Sonntag, der von EJG-Mitarbeitern mitgestaltet wird, beginnt um 10 Uhr in der Grömbacher Kirche. Im Anschluss gibt es einen Stehempfang.