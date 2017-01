Grömbach EnBW plant Windpark mit zwei Anlagen

Der Genehmigungsantrag für den Windpark Grömbach werde in den kommenden Wochen beim Landratsamt Freudenstadt eingereicht, teilt das Unternehmen mit. Dort würden die Unterlagen einer eingehenden behördlichen Prüfung unterzogen. Mit einer Entscheidung sei in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.

Nach Abschluss der umfangreichen Grundlagenarbeit will die EnBW nun die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand und die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchungen informieren. Deshalb lädt das Unternehmen für Donnerstag, 19. Januar, zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ins Lindenforum in Grömbach ein. Sie beginnt um 19 Uhr.

Damit sich die Besucher ein möglichst umfassendes Bild machen können, haben die Projektleiter die entscheidenden Fakten zusammengetragen und in verschiedenen Themeninseln aufbereitet. Dort besteht zudem die Möglichkeit, mit den Experten der EnBW ins Gespräch zu kommen. Außerdem können vorab Fragen für die anschließende Podiumsdiskussion in eine bereitstehende Box eingeworfen werden. Zum Abschluss stellen sich die Podiumsteilnehmer in einer offenen Diskussionsrunde weiteren Fragen aus dem Publikum. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 22 Uhr geplant.