Glatten Zuwachs vor allem im Kernort

Elf Trauungen, 19 Geburten und 22 Sterbefälle wurden in der Gesamtgemeinde verzeichnet.

Mit insgesamt 2343 Einwohnern ergibt sich ein Zuwachs um drei Personen, der vor allem auf mehr Einwohner im Kernort Glatten zurückzuführen ist. Dort leben 1870 Einwohner (935 männlich, 935 weiblich), 264 sind es in Böffingen (140 männlich, 124 weiblich) und 209 in Neuneck (104 männlich, 105 weiblich). Der rückläufige Trend der Einwohnerzahlen in den Ortsteilen setzt sich laut Pfeifer weiter fort. Unter den insgesamt 16 Baugesuchen waren vier Neubauten und zwei Bauvoranfragen. Der Gemeinderat hatte 2016 14 Sitzungen.

In einer Bilderschau zeigte Pfeifer etliche Baumaßnahmen in der Gemeinde auf. Er ging auf den Wiederaufbau der Sanitäranlage im Naturerlebnisbad, den zweiten Abschnitt zum Vollausbau des Harteckwegs, den Neubau des Hochbehälters am Harteck, den Bau des Gehwegs zum Neubaugebiet Eschäcker in Böffingen und die Sanierung des Spielplatzes in Böffingen ein. Ebenso auf den Abbruch des Hauses in der Lombacher Straße gegenüber dem Rathaus, wo ein Festplatz für die Feier des 1250-jährigen Bestehens der Gemeinde im nächsten Jahr geschaffen werden soll, und die Ortskernsanierung in Neuneck.