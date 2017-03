Glatten Zuviel Wohnbaufläche

Bei der generellen Fortschreibung des Flächennutzungsplans war ein Überschuss an Wohnbauflächen für den Teilverwaltungsraum Glatten festgestellt worden. Zur erforderlichen Reduzierung sollen unbebaute Teilflächen des Bebauungsplans herausgenommen werden. Der Gemeinderat hatte sich bereits mit dem Thema befasst. Landschaftsarchitekt Thomas Grözinger vom Büro Gfrörer informierte zu den beiden Maßnahmen. Demnach kann durch die Streichung von Teilflächen die Entwicklungsfläche "Leimen" im Flächennutzungsplan 2030 beibehalten werden.

Im Gebiet "Frühlingsstraße" umfasst die genehmigte und zum Verzicht vorgesehene Wohnbaufläche insgesamt drei gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke (0,09 Hektar) an einem Nordhang. Deutlich größer mit 1,7 Hektar ist die herauszunehmende Fläche im Bereich "Sonnenhalde Ost" oberhalb des Ortskerns von Glatten an einer landschaftsprägenden und exponierten Kuppe zwischen dem Tal der Glatt und der Lauter. Dort war laut Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer früher einmal ein Hotel mit Ferienhäuschen geplant gewesen, doch in dieser Sache habe sich nie etwas getan.