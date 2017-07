Glatten Zurück im großen Volksfestzelt

Längst zur Tradition geworden, lädt der SV Glatten für Donnerstag, 27. Juli, zum Haxenabend ein. Die Blaskapelle Nagoldtal-Musikanten sorgt für Unterhaltung im bunt geschmückten Festzelt. Auftritte weit über die Kreis- und Landesgrenzen hinaus zeugten von der Klasse des Ensembles, versprechen die Veranstalter.

DJ Mike Candys macht auf seiner "European-Summer- Tour" Stopp in Glatten. Mit seinen Hits "One Night in Ibiza", "2012 (If the World Would End)", "Insomnia" und vielen mehr will er das Festzelt am Freitag, 28. Juli, zum Kochen bringen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Metzgerei Wiedmaier und bei Anderl’s Pilsstube in Glatten sowie über die Internetseite www.sv-glatten.de.

Zum Kinderfest lädt der SV Glatten für Samstag, 29. Juli, ab 14 Uhr ein. Die Jugendleitung des Vereins hat sich besondere Spiele und Stationen ausgedacht. "The Woodpeckers" bestreiten am späteren Samstag die "wilde Rocknacht".

Am Sonntag, 30. Juli, spielt die Bauernkapelle Böffingen zum Frühschoppen und zum Mittagessen auf. Nach den Endspielen des Flecka-Turniers laden die "Schwarzwald-Buom" zum Ausklang der Sportwoche zur Sportlerparty ein.