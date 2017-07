Glatten Zur Freude der Kinder

Franz ist seit Jahren begeisterter Jäger, viele Trophäen haben sich bei ihm angesammelt. Bei der 1250-Jahr-Feier veranstaltete er auf dem Festgelände mit dieser Sammlung einen Flohmarkt. Zum Verkauf standen Geweihe, Gehörne und präparierte Tiere. Was seine Motivation anbelangt, sagte Karl Franz bei der Spendenübergabe: "Ich habe schon lange geplant, einen Flohmarkt zugunsten des Kindergartens zu organisieren und dazu die 1250-Jahr-Feier genutzt." Prompt schauten viele Besucher beim Jäger-Flohmarkt vorbei. Am Ende war der Stand fast ausverkauft. Franz stellt klar, dass es sich bei den Artikeln nicht um von ihm erlegte Jagd-Trophäen handelte. Gelte doch die Regel: "Ein rechter Jäger gibt seine Geweihe nicht her."

Margret Meier, Leiterin der Kindertagesstätte, dankte dem rührigen Spender. Von dem Geld soll neues Spielmaterial angeschafft werden.