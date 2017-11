Glatten Wolfgang Schmalz zieht sich zurück

Glatten. Wolfgang Schmalz wechselt zum Jahresende aus der Geschäftsführung der J. Schmalz GmbH in den künftigen Beirat des Unternehmens. Seit 1990 lenkt Wolfgang Schmalz als Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Bruder Kurt Schmalz die Geschicke des Vakuumspezialisten mit Sitz in Glatten. Mit dem Wechsel unternehme das Familienunternehmen einen weiteren Schritt in der langfristigen Neuausrichtung der Geschäftsführung, heißt es in einer Pressemitteilung vom gestrigen Freitag.