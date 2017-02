Glatten Vor dem Glattener Rathaus tobt der Krieg der Sterne

Und wieder hatte sich die Bürgermeisterfamlie etwas einfallen lassen – und verkörperte bekannte Figuren aus "Star Wars". Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer war der Kämpfer Han Solo, seine Frau Claudia die reizende Prinzessin Leia und Tochter Arwen ein Yedi-Ritter.

"Glatten feiert 1250 Jahr, davon sind wir erst 15 da", rief Rita Öhrlein und dankte Bürgermeister Pfeifer dafür, dass er seins dazu getan habe: "Wir sind froh, dass wir ihn als Schultes haben."

Auch Pfeifer ging in seiner in Reimform gehaltenen Rede auf die 1250-Jahr-Feier Glattens in diesem Jahr ein und freute sich besonders über das über dem Rathauseingang aufgehängte Plakat der Narrenzunft zur 1250-Jahr-Feier: "Mit Wappen und Zahl schmücket es ab heuer, ist Zier vom Platz und der ganzen Rathausscheuer."