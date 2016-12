Glatten Von der Kontinuität profitieren beide Seiten

Glatten. 65 Arbeitsjubilare hat die L’Orange GmbH für langjährige Firmenzugehörigkeit geehrt. Bei der Jubilarfeier im Gasthof zur Linde in Glatten zollte Produktionsleiter Hans-Ralf Kortus seinen Respekt für die langjährige Arbeit beim Einspritzsystemhersteller. "In einer immer schnelllebigeren Welt voller Wandel ist Kontinuität ein seltenes Gut. Es freut mich sehr, dass so viele Mitarbeiter, die sich einmal für L’Orange entschieden haben, sehr lange und oftmals bis zum Ruhestand bei uns bleiben. Davon profitieren beide Seiten", so Kortus.