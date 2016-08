Glatten Spezialitäten finden reißenden Absatz

Am Samstag lockte ein lauer Sommerabend ganze Besucherscharen an das mit Fackeln stimmungsvoll beleuchtete Ufer der Glatt. Auch am Sonntag fanden sich viele Besucher zum Mittagessen und zu Kaffee und Kuchen ein.

Wie es sich für einen Angelverein geziemt, kredenzten die Mitglieder zahlreiche Fisch-Spezialitäten aus heimischen Gewässern. Die geräucherten Forellen, Lachsforellenfilets, das im Bierteig gebackene Zanderfilet und die geräucherten Aale fanden reißenden Absatz.

"Hüttenorgler" Roland Epting sorgte mit seiner schwungvollen Musik für beste Unterhaltung und den passenden musikalischen Hintergrund. Ein – eigentlich nicht zum Bachfest gehörendes – Feuerwerk spätabends rundete den gelungenen Festabend ab. Auch am Sonntag konnten die Angelfreunde mit dem Besuch mehr als zufrieden sein.