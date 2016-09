Glatten Schützen kämpfen um Dorfpokal

Drei Tage lang maßen sich beim traditionellen Dorfpokalturnier 23 Mannschaften auf der Kleinkaliber-Schießanlage am Haldensportplatz in der Disziplin 50 Meter liegend aufgelegt. Jeweils drei Schützen bildeten eine Mannschaft. Abteilungsleiter Helmut Schlaich und Jugendbetreuer Andreas Köpff zeigten sich am letzten Turniertag zufrieden mit der Resonanz. Es beteiligten sich drei Mannschaften mehr als im Vorjahr. Die zwei freuten sich vor allem über mehr Besucher bei der Siegerehrung am Freitagabend.

Teilnahmeberechtigt waren alle, die in der Gemeinde Glatten, Böffingen oder Neuneck wohnen, ihren Arbeitsplatz haben oder in einem ortsansässigen Verein Mitglied sind.

Oesterle verteidigt Titel